Завершено расследование гибели лесоруба от падения березы в Курганской области

Гострудинспекция в Тюменской и Курганской областях завершила расследование гибели лесоруба из-за падения на него ствола березы в лесном массиве Тебеняковского мастерского участка (Курганская область), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в декабре 2025 года на работника упала часть ствола березы во время спила дерева. Смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Основной причиной несчастного случая признано отсутствие на лесорубе каски.

Сопутствующей причиной стали грубые нарушения требований охраны труда со стороны индивидуального предпринимателя. Так, между сотрудником и бизнесменом не был заключен трудовой договор или договор ГПХ. Обучение провели устно, без оформления в журналах и проверки знаний. Лесоруба приняли в качестве подсобного рабочего, но он самостоятельно выполнял функции вальщика без поручения предпринимателя. Кроме того, всем сотрудникам из средств индивидуальной защиты выдали только каски и жилеты. Бизнесмен должен был обеспечить их также специальными костюмами, обувью и перчатками.

Виталина Ярховска