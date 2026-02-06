КРПК стала кредитором бывшего директора «РВ-Пермь»

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), поданное в рамках дела о банкротстве бывшего руководителя компании «РВ-Пермь» Алексея Шабалина, и включил компанию в реестр кредиторов должника. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

КРПК подало заявление о включении в реестр кредиторов в сентябре 2025 года. Сумма задолженности — более 2 млн руб. КРПК получила право кредитора от ныне ликвидированного АО «РВ-Пермь» по договору уступки требований.

В июле 2018 года Алексей Шабалин был признан виновным в растрате средств «РВ-Пермь» и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. руб. Под руководством господина Шабалина АО «РВ-Пермь» заключило договоры на транспортное обслуживание с рядом юридических лиц на общую сумму около 3,116 млн руб. Фактически эти услуги не оказывались. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Алексей Шабалин признал свою вину и добровольно погасил часть ущерба в размере 1 млн руб. С заявлением о самобанкротстве господин Шабалин обратился в суд 28 апреля 2025 года, указав наличие задолженности в размере 14,5 млн руб. и неспособность удовлетворить ее в полном объеме. В июне 2025 года господин Шабалин был признан банкротом.

-