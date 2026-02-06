В Самаре начальник трамвайного депо обвиняется в мошенничестве на 2,4 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника городского трамвайного депо самарского МП «ТТУ». Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2025 года обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения о выполненной работе и утверждал их. Это позволило ему незаконно начислять зарплату и другие выплаты и присваивать их себе.

Муниципальному предприятию был причинен ущерб в размере более 2,4 млн руб. Фигурант уголовного дела признал свою вину. Расследование завершено.

Георгий Портнов