В Самаре начальник трамвайного депо обвиняется в мошенничестве на 2,4 млн рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника городского трамвайного депо самарского МП «ТТУ». Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.
По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2025 года обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения о выполненной работе и утверждал их. Это позволило ему незаконно начислять зарплату и другие выплаты и присваивать их себе.
Муниципальному предприятию был причинен ущерб в размере более 2,4 млн руб. Фигурант уголовного дела признал свою вину. Расследование завершено.