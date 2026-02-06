Условный срок получил бывший алтайский депутат, возглавлявший «Сталин-центр»

К четырем годам условно и штрафу в размере 300 тыс. руб. Центральный райсуд Барнаула приговорил бывшего депутата заксобрания Алтайского края Сергея Матасова, признав его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В материалах СКР указывается, что в период 2021-2025 годов обвиняемый, занимая должность зампреда комитета по правовой политике и местному самоуправлению, организовал фиктивное трудоустройство своих родственников на должности помощников депутатов. По данным источников, речь идет о его матери и дяде. Расследование установило, что они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленную зарплату передавали парламентарию. По такой схеме из краевого бюджета было похищено 3 млн 250 тыс. руб. Факты хищений выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В марте 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Матасова. В июне того же года он сложил с себя депутатские полномочия. Еще до завершения расследования он возместил ущерб в полном объеме.

Политическую карьеру Сергей Матасов начал в составе партии КПРФ, работал вторым секретарем краевого ЛКСМ. В 2021-м его избрали депутатом заксобрания по списку «Коммунистов России». Сергей Матасов был одним из инициаторов открытия в Барнауле «Сталин-центра», который он сам и возглавил.

Похожие уголовные дела о фиктивном, по версии следствия, трудоустройстве помощников расследуются в отношении еще трех парламентариев Алтайского края.

Илья Николаев