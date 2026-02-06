В Екатеринбурге простятся с экс-капитаном ВК «Локомотив-Изумруд» Павлом Ивановым

Бывший капитан волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и мастер спорта России международного класса Павел Иванов скончался после длительной болезни, сообщили в пресс-службе клуба. Ему был 61 год.

Павел Иванов родился в Липецке 30 апреля 1964 года и переехал в Свердловск в 1981 году, в том же году дебютировал как игрок в волейбольной команде «Уралэнергомаш» (позже «Локомотив-Изумруд»). Из свердловского клуба он впоследствии был вызван в молодежную сборную СССР, а затем и в главную сборную России. В сезоне-1998/99 завоевал золото чемпионата России, также ему удалось выиграть Кубок России, четыре раза стать серебряным призером страны, завоевать бронзу Мировой лиги, а также выиграть молодежный чемпионат Европы.

После завершения игровой карьеры Павел Иванов продолжил работать в клубе «Локомотив-Изумруд» в качестве тренера одной из команд. В 2006-2008 годах был старшим тренером казанского «Динамо-Таттрансгаз», затем перешел в краснодарское ГУВД-«Динамо». С 2011 года работал главным тренером молодежной команды новоуренгойского «Факела» на Ямале. С 2014 по 2020 год был главным тренером команд «Технолог-Белогорье» и «Белогорье» в Белгороде.

«Светлая память и благодарность этому замечательному волейболисту и человеку! Выражаем соболезнования всем родным, друзьям Павла Николаевича, а также болельщикам. Этот игрок навсегда останется в нашей памяти и истории ВК "Локомотив-Изумруд"»,— сказано в сообщении уральского клуба.

