Филиал «ПМУ» «Уралхима» подвел итоги производства за 2025 год

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» информирует об объемах производства товарной продукции за прошедший год. В 2025 году предприятие произвело 897,9 тыс. тонн продукции, в том числе 206 тыс. тонн товарного аммиака, 665,5 тыс. тонн карбамида и 26,4 тыс. тонн реагента AUS 32. Для сравнения, в 2024 году завод произвел 792 тыс. тонн товарной продукции.

Увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с меньшей продолжительностью остановок агрегатов аммиака и карбамида на капитальный ремонт, а также с увеличением производительности агрегата аммиака.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Динамика годовой выработки товарной продукции показывает, что предприятие развивается, постепенно совершенствуя технологическое оборудование и навыки персонала. Объемы производства зависят и от продолжительности остановок агрегатов на ремонт. В 2025 году мы сосредоточили усилия на обеспечении стабильности работы оборудования и выполнении производственной программы. В 2026 году перед нами стоят аналогичные задачи.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь

