Экс-сотрудницу администрации Березников обвинили в фальсификации доказательства

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы администрации Березников, обвиняемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемая, являясь сотрудником отдела кадров администрации Березников, была привлечена к дисциплинарной ответственности за невыполнение в срок распоряжения главы города. Согласно данному распоряжению женщина должна была внести изменения в штатное расписание, подготовить необходимые документы в бумажном и электроном виде. Чиновница оспорила взыскание в суде. Первая инстанция признала действия ответчика законными. После этого чиновница создала документы, в которые умышленно внесла недостоверные сведения, чем сфальсифицировала доказательства в свою пользу.

Впоследствии созданные документы она представила в апелляционную инстанцию в качестве доказательства о выполненном в срок распоряжении. Несмотря на это, суд вновь встал на сторону ответчика, а сотрудники администрации провели служебную проверку, которая установила факт фальсификации доказательств. После этого представители администрации написали заявление в СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела проведены почерковедческие экспертизы, осмотрены компьютерная техника и документация, материалы гражданского дела в суде, указанные предметы признаны вещественными доказательствами. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.