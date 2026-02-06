Госэкспертиза одобрила проект строительства пермского крематория

Проект строительства крематория, который планируется возвести на территории Северного кладбища в Перми, получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает «Новый компаньон». Объектом экспертизы были проектная документация и результаты инженерных изысканий, подготовленные ООО «Аудитпроектстрой».

Возведением крематория занимается региональный оператор «ПРО ТКО».

Напомним, городские власти вели строительство крематория более десяти лет (на другом кладбище — Восточном), но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В 2023 году реализацию проекта администрация Перми приостановила, а в феврале представила депутатам гордумы новый прорабатываемый вариант — строительство на Северном кладбище крематория из быстровозводимых конструкций.

В 2024 году стало известно, что проектом создания быстровозводимого крематория на Северном кладбище Перми займется краевой оператор — АО «ПРО ТКО» через механизм приоритетного инвестпроекта. При этом оператор ТКО будет заниматься возведением крематория, а городская администрация предоставит земельный участок. Строительство предполагалось разделить на несколько этапов, а первый этап завершить в 2026 году. К этому времени ТКО должно было построить сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. «ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.