В Челябинске завели дело после избиения подростка в сквере Чурилово
Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после избиения подростка сверстниками в сквере Чурилово в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам матери 15-летнего мальчика, нападение произошло 29 января после уроков. Группа подростков, включая одноклассников несовершеннолетнего, позвала его гулять в парк. Когда тот отказался, мальчика взяли за куртку и насильно отвели в сквер. Там двое подростков избили его, один из них угрожал ножом. Пострадавший получил ушибы головы, гематомы и ссадины.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.