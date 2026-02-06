В Ульяновской области выросла железнодорожная погрузка зерна, нефти и стройматериалов

В январе 2026 года на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области было погружено более 233 тыс. т грузов. Отмечается рост объемов перевозок зерна, нефти и нефтепродуктов, а также строительных грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объемы зерна, погруженного на станциях, составили 57,3 тыс. т, что на 37,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозки нефти и нефтепродуктов выросли почти вдвое — до 34,1 тыс. т. Строительные грузы увеличились на 50% — до 5 тыс. т.

Рост объемов перевозок связан с расширением географии доставки и активной работой с грузоотправителями в регионе. Эти изменения отмечены на Куйбышевской железной дороге.

Андрей Сазонов