Двое военных из Челябинска вернулись из украинского плена

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной 5 февраля освобождены два жителя Челябинска. Оба попали в плен осенью 2024 года. Об этом в своем telegram-канале сообщает уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Один из бойцов, 31-летний челябинец, последний раз связывался с родными в сентябре 2024 года. Его признали без вести пропавшим, а позже — погибшим. Впоследствии родственники челябинца получили извещение о том, что он находится в плену, а также написанное им письмо.

Второго 37-летнего бойца из Челябинска, пропавшего в октябре 2024-го, разыскивал двоюродный брат. После артиллерийского обстрела его подразделения, тело южноуральца не нашли, поэтому его признали погибшим. Только в декабреродственник челябинца узнал, что тот находится в плену.

Всего в результате обмена пленными в Россию вернулись 157 военных.

Ольга Воробьева