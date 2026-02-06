Оператор нового пермского экотехнопарка сменил гендиректора

В ООО «Экотехнопарк Пермь» сменился руководитель, свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс». С 22 января генеральным директором общества вместо Романа Рупотки является Ирина Модникова. Госпожа Модникова также возглавляет московское ООО «Пресс-Торг», занимающееся оптовой торговлей книгами, газетами и журналами.

Зарегистрированное в апреле 2025 года ООО «Экотехнопарк Пермь» занимается обработкой и утилизацией строительных отходов. Компания реализует проект по возведению крупной производственной площадки для переработки отходов на Промышленной улице. Ранее Роман Рупотка сообщал «Ъ-Прикамье», что объект частично введен в эксплуатацию раньше планируемого срока.

Учредителем «Экотехнопарка Пермь» является столичный предприниматель Ярослав Быков. Он также владеет московским ООО «Экоэкспертгрупп», которое является инициатором проекта.