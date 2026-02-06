В Курганской области введут режим повышенной готовности перед половодьем

С 9 февраля в Курганской области для подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья вводится режим повышенной готовности. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области утвердили комплексный план превентивных мер и оперативных мероприятий в случае ухудшения обстановки. Во все муниципалитеты, где возможно подтопление, будут выезжать руководители и специалисты органов власти для анализа необходимых шагов. Также в округах пройдут учения для отработки действий в условиях ЧС, уже сформированы списки пунктов временного размещения. Города и села, расположенные в поймах рек, обследуют с помощью дронов для предотвращения складирования мусора. К началу года было очищено 98,8% от выявленных свалок.

Губернатор Вадим Шумков также поручил активно взаимодействовать с сопредельными территориями (Республика Казахстан, Челябинская область), чтобы контролировать сброс вод, с Росгидрометом и Ростехнадзором.

Виталина Ярховска