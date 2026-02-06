В Оренбуржье раскрыто производство опасной стеклоомывающей жидкости

В стеклоомывающей жидкости BLIK, которая продается на территории Оренбургской области, выявлено превышение допустимого содержания метанола. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Установлено, что продукцию производит ООО «Фортуна», зарегистрированное в Рязани. Но, согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России, компания с указанным юридическим адресом ликвидирована и исключена из соответствующего реестра.

Это означает, что продукцию производят неизвестные лица в неустановленных условиях, а компания является «предприятием-призраком». Жителей региона призывают сообщить об обнаружении стеклоомывающей жидкости BLIK в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, которое находится на улице 60 лет Октября, дом 2/1, в Оренбурге, телефон: 8(3532)33-37-98, электронная почта — oren-rpn@esoo.ru.

Георгий Портнов