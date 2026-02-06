Чаще всего в январе из Екатеринбурга на отдых летали в Сочи, Дубай и на Пхукет

В январе наиболее популярными направлениями для отдыха при отправлении из Екатеринбурга стали Сочи, Дубай (ОАЭ) и Пхукет (Таиланд), сообщили в аэропорту Кольцово. Сочи лидировал по количеству пассажиров — туда отправились 36 тыс. человек, что обусловлено традиционной востребованностью черноморского курорта среди любителей горнолыжного спорта.

На втором месте по числу туристов оказался Дубай — более 29 тыс. пассажиров. В тройку лидеров вошел также Пхукет, куда вылетели более 18 тыс. человек. В январе у жителей, вылетающих из Кольцово, также были популярны такие направления, как Шарм-эш-Шейх (Египет) и Шарджа (ОАЭ) — по 15,3 тыс. пассажиров на каждом из них, а также ставропольские Минеральные Воды (15,2 тыс.).

Кроме того, в топ-10 курортных направлений в 2026 году вошли Нячанг (Вьетнам, 10,7 тыс.), Хургада (Египет, 8,7 тыс.), Стамбул (Турция, 8,6 тыс.) и Анталья (Турция, 6,2 тыс.).

Всего за январь аэропорт Кольцово обслужил более 615 тыс. пассажиров, что на 7,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Службы аэропорта подготовили к вылету более 2,5 тысячи самолетов.

Ирина Пичурина