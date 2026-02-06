Митрополит Викторин провел встречу с министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным, сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Встреча прошла в больничном храме святого великомученика и целителя Пантелеимона при городской клинической больнице №6.

Фото: пресс-служба ижевской епархии

На встрече обсудили духовное окормление больных и дальнейшее сотрудничество. Митрополит предложил организовать встречи для медицинских работников, сестер милосердия и волонтеров, направленные на повышение духовно-нравственного уровня медперсонала и подготовку добровольцев к работе с тяжело больными.

В завершение встречи митрополит Викторин подчеркнул, что в скором времени больничный храм станет не только приходским центром, но и опорным пунктом социального служения. Здесь будет организована база для верующих врачей, сестер милосердия и прихожан.

Анастасия Лопатина