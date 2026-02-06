Почти 6 тыс. человек остались без холодной воды в Кемерове из-за аварии

В Кемерове произошла крупная коммунальная авария. Под отключения попали 2367 частных жилых домов, а также детский сад и школа, сообщает ГУ МЧС Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, без холодной воды остались 5,9 тыс. человек. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 20:00 по местному времени.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне под отключение теплоснабжения попали около 3,6 тыс. человек в Юрге (Кузбасс) из-за двух аварий на теплосетях.

Александра Стрелкова