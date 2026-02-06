Глава СК заинтересовался причинами некачественного ремонта дорог в Чипышево

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело из-за данных о некачественном ремонте дорог в селе Чипышево, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации СК, в муниципалитете долгое время дороги находятся в непригодном состоянии. Асфальт отсутствует, после дождей на полотнах образуются ямы. В 2024-2025 годах был проведен ремонт трасс, однако его выполнили некачественно, отмечают местные жители. Кроме того, траншеи ливневой системы вдоль улиц не засыпаны и не огорожены, что может быть опасно для граждан. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска