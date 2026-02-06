Экс-руководитель челябинского избиркома стал замгубернатора Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о назначении Сергея Обертаса исполняющим обязанности заместителя главы региона. Ранее тот возглавлял избирком Челябинской области. Об этом губернатор Запорожья сообщил в личном telegram-канале.

Сергей Обертас работал в пресс-службе ОАО «ММК» и был начальником избирательной комиссии Магнитогорска. В 2015 году действующий на тот момент губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил его на пост замруководителя администрации главы региона. В 2016 году господин Обертас возглавил региональную избирательную комиссию. В 2021-м он покинул должность. По данным СМИ, в 2023 году Сергей Обертас стал советником генерального директора радиозавода «Полет», а в 2025-м Евгений Балицкий назначил его на пост своего советника.

Виталина Ярховска