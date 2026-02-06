Информацию о введении режима ЧС и срабатывании сирен на Урале назвали фейком

На территории Свердловской области не вводили режим чрезвычайной ситуации. Распространяемая информация о введении режима ЧС, сопровождаемая роликами со звуками сирен, является недостоверной, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным канала, в ночь с 5 на 6 февраля произошел «массированный вброс» фейковой информации с анонимных аккаунтов. Они рассылали сообщения о срабатывании сирен в различных районах Екатеринбурга, в некоторых случаях — о звуках взрывов.

Сообщения сопровождались видео и аудио, которые были сгенерированы в нейросетях, а также поддельным указом о введении режима ЧС с 6 февраля с подписью губернатора Свердловской области. «Провокаторы ставили своей целью посеять панику на форумах в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина