Сотрудника новосибирского завода «Росатома» заподозрили в коррупции

Уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ) возбуждено в отношении Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в структуру топливной компании «Росатома» ТВЭЛ). В даче взятки (ст. 291 УК РФ) подозревается представитель фирмы-поставщика, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По материалам дела, сотрудник НЗХК лично получил взятку в сумме 950 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Вознаграждение полагалось за ускорение сроков расчетов по договорам поставок производственного сырья на НЗХК.

НЗХК выпускает ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей.

Илья Николаев