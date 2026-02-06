Сотрудника новосибирского завода «Росатома» заподозрили в коррупции
Уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ) возбуждено в отношении Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в структуру топливной компании «Росатома» ТВЭЛ). В даче взятки (ст. 291 УК РФ) подозревается представитель фирмы-поставщика, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
По материалам дела, сотрудник НЗХК лично получил взятку в сумме 950 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Вознаграждение полагалось за ускорение сроков расчетов по договорам поставок производственного сырья на НЗХК.
НЗХК выпускает ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей.