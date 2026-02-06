В конце недели в Свердловской области немного потеплеет

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление на 3°-6°, обусловленное поступлением более теплого воздуха и умеренным ветром, передает Уральский Гидрометцентр. Очаг холодного воздуха будет продвигаться в Сибирь, 6-8 февраля возможен небольшой снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу в Свердловской области днем будет -8°..-13°, переменная облачность, местами небольшой снег, метель, изморозь, ветер западный 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Ночью субботы в основном без осадков и -15°..-20°, днем местами небольшой снег и -7°..-12°. В ночь воскресенья -9°..-14° (на крайнем севере до -29°), днем -5°..-10° (на севере до -15°), небольшой, местами умеренный снег.

В Екатеринбурге днем 6 февраля без существенных осадков и -12°, 7 февраля — без осадков, ночью -17°, днем -8°, 8 февраля — небольшой снег, ночью -10°, днем -6°.

Ирина Пичурина