В Новосибирске хакера-таксиста осудят за мошенничество с оформлением поездок

Дзержинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении таксиста за аферы с перевозками. Ему вменяют мошенничество (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ), использование программ для нейтрализации средств компьютерной защиты (ч. 2 ст. 273 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2022-го по 2024 год фигурант дела для получения стимулирующих выплат водителей такси использовал вредоносные ПО. Таким образом он обходил алгоритмы защиты и регистрировал аккаунты водителей, используя поддельные документы с персональными данными третьих лиц и с собственным фото.

Хакер создавал фиктивные заказы поездок по всей России, которые фактически не выполнял. Ущерб следствие оценивает более чем в 2 млн руб.

Александра Стрелкова