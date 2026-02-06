«Авангард» в Омске упустил победу над «Автомобилистом»

У «Авангарда» завершилась серия из восьми побед подряд в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги. На своей «G-Drive Арене» омичи 5 февраля уступили екатеринбургскому «Автомобилисту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

После двух периодов хозяева вели 2:1. Счет во втором периоде сравнял Николай Прохоркин, а затем Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперед. Эти цифры продержались на табло почти до конца основного времени. Но на 58-й минуте уральцы заменили вратаря шестым полевым игроком и сравняли счет. В овертайме же Роман Горбунов принес гостям победу — 3:2.

Несмотря на поражение, «Авангард» благодаря набранному очку обеспечил себе место в плей-офф.

7—8 февраля регулярный чемпионат прервется на матч звезд КХЛ. Он пройдет в Екатеринбурге.

Валерий Лавский