В Саратове начали еще одну проверку из-за отравления жителей угарным газом

Следователи начали проверка по факту отравления угарным газом в квартире на ул. Миллеровской в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

6 февраля в больницу были доставлены 42-летний мужчина и 44-летняя женщина. Ребенку, находившемуся в квартире, госпитализация не потребовалась.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины инцидента устанавливаются.

Нина Шевченко