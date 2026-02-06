Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове начали еще одну проверку из-за отравления жителей угарным газом

Следователи начали проверка по факту отравления угарным газом в квартире на ул. Миллеровской в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

6 февраля в больницу были доставлены 42-летний мужчина и 44-летняя женщина. Ребенку, находившемуся в квартире, госпитализация не потребовалась.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины инцидента устанавливаются.

Нина Шевченко