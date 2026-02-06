В Саратове начали еще одну проверку из-за отравления жителей угарным газом
Следователи начали проверка по факту отравления угарным газом в квартире на ул. Миллеровской в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
6 февраля в больницу были доставлены 42-летний мужчина и 44-летняя женщина. Ребенку, находившемуся в квартире, госпитализация не потребовалась.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины инцидента устанавливаются.