Саратовская металлургия увеличила выручку более чем на 10% по итогам 2025 года

Металлургические предприятия Саратовской области завершили 2025 год с ростом выручки на 10,3% в годовом исчислении, достигнув объема отгрузки продукции почти 60 млрд руб. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущую роль в отгрузках сыграл «Металлургический завод Балаково»

Фото: vk.com / mz.balakovo Ведущую роль в отгрузках сыграл «Металлургический завод Балаково»

Фото: vk.com / mz.balakovo

Индекс промышленного производства в металлургическом секторе за период с января по декабрь 2025 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основным драйвером роста стал «Металлургический завод Балаково» — крупнейший производитель металлопроката в ПФО. Завод специализируется на выпуске арматуры, уголков и швеллеров различных типоразмеров.

АО «МЗ Балаково» зарегистрирован в селе Быков Отрог Балаковского района в феврале 2008 года. С января 2026 года заводом руководит Азрет Кодзоков. Учреждает предприятие холдинг «Новосталь-М» Ивана Демченко. За 2024 год выручка балаковского завода составила 49 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

В 2025 году валовой региональный продукт Саратовской области превысил 1,3 трлн руб. Индекс промышленного производства за отчетный период составил 101,3%, а объем отгруженных товаров собственного производства достиг 862,2 млрд руб.

Нина Шевченко