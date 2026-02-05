В Музее наивного искусства открылась выставка «Быль и небывальщина»

Выставка «Быль и небывальщина», посвященная образу деревни, открылась в Музее наивного искусства в Екатеринбурге.

В экспозиции представлено 84 произведения живописи и графики уральских и столичных художников XX–XXI веков. Среди авторов: Юрий Филоненко, Михаил Сажаев, Геннадий Райшев, Алена Азерная, Герман Метелев. Отрывает экспозицию масштабное полотно «Село Чусовое», созданное коллективом из 12 авторов в 2000 году.

Отдельный зал посвящен творчеству Владимира Смелкова (1945–2025), который ушел из жизни в прошлом году. «Его уникальный дар был пронизан добродушным сказочным гротеском и отмечен слегка ироничной интонацией, а поэтичные и глубоко личные образы деревенской жизни служат ключом к пониманию всей выставки, показывая, как деревенская реальность превращается в волшебный миф»,— говорится в описании выставки.

Как пояснила заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI вв Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Наталья Пономарева, все представленные художники «»тосковали в той или иной степени по деревне». «Для кого-то деревня была местом рождения, у кого-то была дача. Кто-то вдохновлялся фольклором и работал в этой среде»,— рассказала она.

Николай Яблонский