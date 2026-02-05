СКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча ХК СКА с «Северсталью» (Череповец) в гостях закончилась победой петербургской команды. Матч чемпионата КХЛ на стадионе «Ледовый дворец» завершился со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Сергей Сапего (11-я минута) и вывел СКА вперед. Преимущество сохранялось почти весь второй период. Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин во время удаления игрока у соперников точным ударом отправил шайбу в ворота и сравнял счет.

Под конец третьей 20-тиминутки петербургская команда увеличила отрыв. На 55-й минуте забил Матвей Поляков, а затем отрыв увеличил Валентин Зыков (57-я минута).

В следующий раз СКА выйдет на лед с «Нефтехимиком». Игра состоится 10 февраля в Нижнекамске.

Татьяна Титаева