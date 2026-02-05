ХК «Автомобилист» в овертайме обыграл омский «Авангард»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Авангардом» в овертайме. Встреча прошла в Омске и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски. У гостей в основное время шайбы забросили Роман Горбунов и Александр Шаров. Победную шайбу в овертайме забил Роман Горбунов.

По итогам матча «шоферы» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (64 очка). «Авангард», прервав серию из восьми побед, находится на втором месте (76 очков).

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 10 февраля в Магнитогорске с «Металлургом».

Полина Бабинцева