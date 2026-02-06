Башкирия за год отдала в аренду без торгов 423 гектара земли для инвестпроектов

В 2025 году власти Башкирии сдали в аренду бизнесу 72 земельных участка без торгов. Общая площадь земли, арендованной для реализации инвестиционных проектов, составила около 423 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.

Земельные участки предприниматели и юрлица получают по договору с министерством, разрешение на аренду без конкурсных процедур дает глава Башкирии. По данным министерства, по сравнению с 2024 годом, общая площадь таких участков увеличилась более чем в 2,2 раза.

В 24 районах республики инвесторы намереваются построить многофункциональные центры, медицинские и образовательные объекты, торговые площадки и заведения общепита, складские и производственные мощности, а также туристические, культурные и придорожные объекты.

Кроме аренды земли без торгов, инвесторы в Башкирии могут рассчитывать на защиту инвестиций по соглашению с правительством региона и налоговые льготы.

Идэль Гумеров