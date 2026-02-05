«Лоцман» в Ульяновске дал фиктивный курс за бюджетные деньги

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных на содействие занятости населения, сообщила в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство отмечает, что ульяновский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, от штрафа до 500 тыс. руб. до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2023 году руководитель коммерческой организации организовал фиктивные курсы получения гражданами дополнительного профессионального образования, которые были при этом реально оплачены из бюджетных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Следствие показало, что в действительности образовательные услуги не оказывались, проверка знаний в установленном порядке не осуществлялась. Причиненный незаконными действиями ущерб составил более 500 тыс. руб. Ведомство отмечает, что одновременно в суд направлен иск о возмещении причиненного государству ущерба.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками транспортной полиции, добавили в транспортной прокуратуре.

В сообщении ведомства не даются названия компании и учебного заведения. Между тем, из данных сайта Ленинского районного суда следует, что речь идет об Ульяновском авиационном колледже, на базе которого организовывались «курсы». Организатором фиктивных курсов была компания «Лоцман» (ООО, оказывает дополнительные образовательные услуги в сфере авиационного транспорта), директором и совладельцем (50%) которой является Сергей Губин. Он же является директором и соучредителем некоммерческой образовательной организации «Ульяновский колледж гражданской защиты». В мае 2025 года Ленинский районный суд Ульяновска уже приговорил его к двум годам лишения свободы условно за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) за точно такую же деятельность на базе авиационного колледжа, взыскав с него причиненный ущерб 300 тыс. руб. Кроме того, августе прошлого года Ленинский районный суд удовлетворил требования транспортного прокурора, признав незаконным и недействительным удостоверение о повышении квалификации, полученное одним из жителей региона в результате фиктивного обучения. В транспортной прокуратуре отмечают, что будут выявлять всех, кто получил фиктивное допобразование, и по каждому будут добиваться признания удостоверений недействительными.

Сергей Титов, Ульяновск