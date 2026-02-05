Минусовая температура продлила «желтый» уровень опасности в Петербурге

В Санкт-Петербурге «желтый» уровень опасности продлен до утра 6 февраля. Причиной стали сильные морозы, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Такой уровень опасности будет действовать с 21:00 5 февраля до 9:00 6 февраля. Согласно прогнозу, температура воздуха опустится ниже -20 градусов.

Власти Северной столицы просят водителей соблюдать особую осторожность на дорогах и отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также следует быть осторожными и одеваться теплее во избежание обморожений.

Татьяна Титаева