В Петербурге появится сад Владимира Маяковского

Сквер на пересечении улиц Некрасова и Маяковского планируют назвать в честь поэта и драматурга Владимира Маяковского. Там в 1967 году открыли памятник писателю.

Проект постановления правительства «О присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования СанктПетербурга» появился на антикоррупционной экспертизе Смольного.

Также в документе содержатся и другие пока безымянные городские локации. Территории на Смольном проспекте, дом 6 намерены присвоить название Ливенский сквер, участку юго-восточнее дома № 18 по Рузовской улице — Мирониевский сквер. На Рыбацком проспекте появится парк Рыбачья Слобода.

Андрей Маркелов