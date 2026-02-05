Часть Дзержинского района Перми осталась без электричества

В краевой столице в 21 час 19 минут зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети, сообщили в Пермском филиале «Россети Урал». В результате без электроснабжения остался ряд многоквартирных домов в Дзержинском районе по улицам Плеханова, Луначарского, Крисанова. «Бригады пермского филиала "Россети Урал" оперативно выехали для устранения технологического нарушения. Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения, в то числе выдвинуты резервные источники снабжения электроэнергией», - говорится в сообщении.