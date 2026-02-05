Бывший руководитель мусорного оператора в Прикамье занялся расчетами ЖКУ в Москве

Бывший гендиректор пермского ГУП «Теплоэнерго» (сейчас – АО «ПРО ТКО», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) Алик Башаев стал директором ГБУ «Расчетный центр» Москвы. Его данные появились на сайте учреждения. По данным Ura.Ru, господин Башаев работает в должности с февраля 2026 года. ГБУ «РЦ» занимается начислением платы за ЖКУ, печатью и доставкой квитанций.

Учреждение подведомственно департаменту экономической политики и развития города Москвы, которым до 2017 года руководил бывший губернатор Прикамья Максим Решетников.

Алик Башаев руководил региональным мусорными оператором - ГУП «Теплоэнерго» с октября 2018 по февраль 2020 года. После назначения экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году господин Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве. В мае 2023 года Алик Башаев был и.о. директора департамента цифровой трансформации Минэкономразвития РФ. Летом 2025 года он уволился из Минэка.