Балетный гала-концерт в Александринке, фестиваль «Пиратская Станция», «Петербург. Декалог. Doc» и сольник Мари Краймбрери

Санкт-Петербург в феврале предлагает насыщенную программу, где камерные театральные премьеры соседствуют с масштабными музыкальными шоу. Кульминацией станет День влюбленных 14 февраля, которому посвящены как романтические концерты классики и танго, так и сольные выступления звезд. Культурные мероприятия от классического балета и итальянской музыки до масштабного drum&bass-фестиваля и экспериментальных медиапроектов подарят горожанам и гостям города богатый выбор для досуга. Составить собственный маршрут поможет традиционная афиша «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль режиссера Никиты Кобелева «Тварь»

Фото: Александринский театр Спектакль режиссера Никиты Кобелева «Тварь»

Фото: Александринский театр

В Александринском театре 6 февраля можно будет увидеть спектакль-лауреат премии «Звезда театрала» режиссера Никиты Кобелева «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского, созданной на основе романа Федора Сологуба «Мелкий бес». История гимназического преподавателя Передонова, ставшая «диагнозом времени», исследует, как классический литературный канон используется для оправдания цинизма и манипуляций в современном мире.

Вечер субботы, 7 февраля, предлагаем вам провести в Академическом Малом драматическом театре — театре Европы. На сцене — спектакль худрука театра Льва Додина по пьесе Генрика Ибсена «Враг народа», поставленный к 150-летию Константина Сергеевича Станиславского. В России ибсеновского «Врага народа» быстрее вспоминают по названию «Доктор Штокман»: именно оно стояло на афишах знаменитой постановки Московского художественного театра 1900 года, главную роль тогда сыграл сам Станиславский. В субботу за обеденным столом соберутся члены семьи Стокманов и гости их дома. Спектакль заканчивается откровенным разочарованием в гражданском обществе как в нравственной силе и глубокой личной трагедией разумного, порядочного, талантливого частного человека — доктора Томаса Стокмана.

Воскресенье и понедельник, 8–9 февраля, представится последний шанс посетить выставку медиаискусства «Синхронизация», представляющую проекты победителей одноименного конкурса февраля в галерее «Цифергауз» в «Доме 12». Шесть индивидуальных и коллективных работ российских художников, отобранных международным жюри, исследуют тему времени через технологии — от биоарта и голограмм до алгоритмического искусства.

Гала-концерт звезд мирового балета «Все о любви…» пройдет 9 февраля на исторической сцене Александринского театра в рамках фестиваля «Классика и современность». В программе, представленной некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив»,— лучшие фрагменты из классических балетов на тему любви. На сцене выступят народный артист России Фарух Рузиматов, прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, первый солист Роман Беляков, прима-балерина Оксана Скорик, а также другие ведущие артисты Мариинского и Михайловского театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гала-концерт звезд мирового балета «Все о любви…»

Фото: предоставленно организаторами Гала-концерт звезд мирового балета «Все о любви…»

Фото: предоставленно организаторами

Группа «Кватро» выступит 10 февраля в БКЗ «Октябрьский» с программой Italiano vero, приуроченной ко Дню влюбленных. Концерт перенесет зрителей в солнечную Италию: в сопровождении симфонического оркестра прозвучат как классические произведения — от арии «Nessun dorma» до песен Лучо Даллы и Андреа Бочелли, так и популярные шлягеры Тото Кутуньо и Адриано Челентано. На сцену выйдут лидеры жанра classical crossover Антон Сергеев, Антон Боглевский, Виталий Чирва и Денис Вертунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Отель "У погибшего альпиниста"» по повести братьев Стругацких

Фото: предоставленно организаторами Спектакль «Отель "У погибшего альпиниста"» по повести братьев Стругацких

Фото: предоставленно организаторами

Спектакль «Отель "У погибшего альпиниста"» по повести братьев Стругацких будет представлен 10 и 11 февраля на площадке «Скороход». В постановке режиссера Аси Литвиновой группа персонажей, заблокированных в горном отеле из-за схода лавины, становится участниками детективной истории с элементами мистики. В главных ролях заняты Генна Сорокин, Алексей Вдовин, Артур Федынко, Кристина Токарева и другие артисты.

В четверг, 12 февраля, «Невидимый театр» в пространстве «Исткабель» представит экспериментальный спектакль «Петербург. Декалог. Doc» — итог работы «Невидимой лаборатории» под руководством режиссера Семена Серзина и актера Миши Касапова. Участники проекта с начала октября изучали современный Петербург: брали интервью и собирали судьбы петербуржцев и гостей города, сталкивали их с прошлым и предлагали заглянуть в будущее. Участники лаборатории исследовали и продолжают исследовать. Чтобы увидеть, что получилось,— стоит сходить на постановку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аккордеонист и композитор Петр Дранга

Фото: предоставленно организаторами Аккордеонист и композитор Петр Дранга

Фото: предоставленно организаторами

Петр Дранга представит 13 февраля в «Джаз-клубе Игоря Бутмана» свою концертную программу «Вектор». Известный аккордеонист и композитор, заслуженный артист России, вместе со своим ансамблем исполнит авторские неоклассические произведения и популярную классику, а также представит музыкальные блоки, посвященные русской, латинской, французской и аргентинской культурам в современной аранжировке. Концерт станет музыкальным путешествием, построенным на синтезе этнических мотивов и актуального звучания.

Проект «Русские музыкальные сезоны» представит концерт «Легенды диско: от Boney M. до Queen» 13 февраля в Оранжерее Таврического сада. Хиты групп ABBA, Boney M., a-ha и других исполнителей эпохи диско прозвучат в исполнении камерного оркестра в окружении тропических растений. Концерт создаст романтическую и праздничную атмосферу, контрастирующую с зимним городом за окном.

Также в пятницу, 13 февраля, на сцене Театра имени Ленсовета покажут пьесу драматурга XIX века Александра Островского «Бешеные деньги» в постановке Юрия Цуркану. Именно с этой комедии началась история Театра имени Ленсовета в 1933 году. «Бешеные деньги» — стремительная, ироничная и, как отмечает режиссер, очень современная сегодня пьеса. «В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами»,— говорит господин Цуркану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Пиратская Станция RAGNAROK»

Фото: предоставленно организаторами Фестиваль «Пиратская Станция RAGNAROK»

Фото: предоставленно организаторами

Фестиваль «Пиратская Станция RAGNAROK» пройдет 13 февраля в Ледовом дворце. Главное drum&bass-событие страны от Радио Рекорд представит новое шоу, вдохновленное скандинавской мифологией. В программе — выступления российских и зарубежных артистов, включая хедлайнера «Станция метро Горьковская», на трех танцполах: Асгард, Мидгард и Хельхейм. Масштабное представление с огнем, светом и перформансами завершится финальной битвой Pirate Station Squad.

Концерт китайских романсов «Прогулка по снегу в поисках цветущей сливы» пройдет 14 февраля в Музее Фаберже в рамках празднования Китайского Нового года. Российско-китайский симфонический оркестр под управлением Виктории Добровольской исполнит программу, представляющую музыкальную и поэтическую традицию Китая — от древней «Книги песен» до мелодий XX века. Вечер, посвященный теме любви в ее разных проявлениях, станет диалогом культур и путешествием сквозь время.

В тот же день, 14 февраля, в Театре имени Ленсовета покажут «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира — самую известную во всем мире трагедию о мире любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полной безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии. При этом театр и режиссер постарались сделать свою версию этой вечной пьесы гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Мари Краймбрери

Фото: предоставленно организаторами Певица Мари Краймбрери

Фото: предоставленно организаторами

Певица Мари Краймбрери даст большой сольный концерт 14 февраля в «МТС Live Холле». Исполнительница представит программу своих главных хитов, включая «Нравится жить», «Океан» и «Случилась осень». Выступление обещает живое звучание, яркую хореографию и эмоциональное шоу.

Медиаконцерт пианиста Ильи Папояна состоится 14 февраля в Большом зале Центра современного искусства имени Сергея Курехина. Лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского исполнит произведения Шопена, Рахманинова, Равеля и Сен-Санса в сопровождении визуальных работ дуэта мультидисциплинарных художников DIMITRIEV & YANAK. Вечер станет экспериментом по созданию новых связей между классической музыкой и цифровыми технологиями, предлагая зрителю интеллектуальный и чувственный опыт в духе современного искусства.

В амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» 14 февраля пройдет концерт «Оскароносное путешествие IN LOVE». Программа проекта «Русские музыкальные сезоны» посвящена романтическому кинематографу и создаст праздничную атмосферу в необычном промышленном пространстве. Гости услышат знаменитые саундтреки из голливудских фильмов, в том числе «Завтрак у Тиффани», «Титаник» и «Отель "Гранд Будапешт"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аккордеонист-виртуоз Симоне Занкини

Фото: предоставленно организаторами Аккордеонист-виртуоз Симоне Занкини

Фото: предоставленно организаторами

В Атриуме Главного штаба Эрмитажа 14 февраля состоится концерт «Мистерия танго». Итальянский аккордеонист-виртуоз Симоне Занкини по приглашению фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» выступит вместе с заслуженной артисткой России Марией Сафарьянц (скрипка) и солисткой Мариинского театра Анной Кикнадзе (меццо-сопрано). В сопровождении Константиновского оркестра и хора СПбГУ прозвучат как классические и кинематографические произведения в жанре танго, так и редкая «Танго-месса» Мартина Пальмери. В финале вечера пройдет танцевальный перформанс от ведущих петербургских исполнителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти

Фото: предоставленно организаторами Спектакль «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти

Фото: предоставленно организаторами

С 14 по 16 февраля на сцене Театра имени Комиссаржевской будут показывать спектакль «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти. Дерзкая интерпретация «Оперы нищих» с музыкой Курта Вайля балансирует на грани оперы и уличного балагана, превращая историю лондонского вора Джека Шеппарда в сатирическое и актуальное зеркало общества.

Артемий Чулков