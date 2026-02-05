«Парма» не сумела досрочно выйти в финал внутрисезонного Кубка

В матче группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup «Бетсити Парма» уступила московской ЦСКА. Итог встречи 88:83 в пользу армейцев.

Самым результативным в составе пермской команды стал защитник Виктор Сандерс (24 очка, пять подборов и восемь передач). Вторым по этому показателю оказался центровой Картер Террелл (22).

Баскетболисты ЦСКА после этой победы стали первыми участниками «Финала четырех» Basket Cup. «Парме» для этого необходимо побеждать в заключительной игре белградскую «Мегу».

Заключительный матч группового этапа соревнования состоится 31 марта. «Финал четырех» стартует 10 апреля.