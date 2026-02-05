Как стало известно «Ъ-Приволжье», защита бывшего замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиненного в получении многомиллионной взятки от застройщика, и его брата Михаила Штокмана, которого следствие считает пособником в коррупции, пока не планирует обжаловать решение об аресте их имущества. Обеспечительные меры наложены на всю недвижимость и доли в компаниях Штокман, а также имущество и деньги их близких родственников. Следствие полагает, что взятку в размере 55 млн руб. частями перечислил на счет компании Михаила Штокмана экс-депутат городской думы Карим Ибрагимов за покровительство подрядчику по строительству муниципального жилья. Братья арестованы, вину в преступлениях они не признали.

Илья Штокман после задержания был арестован и этапирован в Москву

Фото: Московский райсуд Нижнего Новгорода

Защита Ильи и Михаила Штокмана не стала обжаловать арест их имущества, наложенный в рамках обеспечения погашения возможного ущерба по уголовному делу о многомиллионной взятке. Один из адвокатов рассказал «Ъ-Приволжье», что обеспечительные меры наложены и на имущество членов семей братьев Штокман. «Арестовано все, что можно — жить им особо не на что. Это случилось не вчера, а еще в декабре. Следователь по уголовному делу наложил арест на недвижимость, счета и денежные средства в конце 2025 года», — отметил собеседник «Ъ-Приволжье».

В бизнес семьи Штокман в Нижнем Новгороде входили ФПК «Ресурс-Сервис», «Вектор» и ООО «Бетонный завод Вектор» с миллиардной выручкой. Михаил Штокман также является совладельцем бетонного завода «Вектор» и ранее руководил борской компанией «Промтехбетон».

Илья Штокман, один из победителей конкурса «Лидеры России», с 2020 года работал в должности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. В 2022 году он внезапно ушел добровольцем на СВО, сохранив за собой должность в мэрии, с которой уволился в прошлом году, за месяц до задержания.

В сентябре 2025 года Илью Штокмана задержали в Сочи и арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в получении особо крупной взятки якобы от бывшего депутата городской думы Карима Ибрагимова.

По фабуле дела еще в 2022 году застройщик заплатил вице-мэру 55 млн руб. за покровительство строительной компании, которая по муниципальному контракту вела строительство домов в рамках госпрограммы по переселению в 2019–2023 годах граждан из ветхого аварийного фонда. При этом по своим полномочиям Илья Штокман не курировал вопросы строительства в администрации Нижнего Новгорода.

В декабре 2025 года силовики задержали его брата, директора бетонного завода «Вектор» Михаила Штокмана: ему инкриминировали посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Подробности уголовного дела следствие не раскрывало.

Собеседники «Ъ-Приволжье» утверждают, что деньги, которые следствие посчитало взяткой от застройщика, несколькими траншами были перечислены на счета одной из компаний Михаила Штокмана. Его этапировали в Москву, где сидит его брат Илья, и арестовали по решению Басманного райсуда. Обжалуя заключение под стражу, адвокат ссылался на то, что причастность Михаила Штокмана к преступлению не доказана: он не знал, что переведенные денежные средства являлись взяткой. Однако эти доводы Мосгорсуд не убедили: апелляционная инстанция не стала освобождать предпринимателя.

Арестованный первым Илья Штокман отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких. Ранее в его окружении говорили, что перечисленные от застройщика деньги были не взяткой, а платой по некоей гражданской сделке. Однако в начале расследования бывший депутат гордумы дал признательные показания о том, что передавал именно незаконное вознаграждение, и взамен получил статус свидетеля по уголовному делу.

Параллельно с задержаниями и арестами братьев Штокман у семейного бизнеса начались различные проблемы с надзорно-контрольными органами: их предприятия начали усиленно проверять МВД, Росприроднадзор и другие службы.

Основатель бетонного производства и отец обвиняемых Олег Штокман публично жаловался на чрезмерное количество проверок, подозревая попытку недружественного захвата бизнеса. Вскоре после ареста Ильи Штокмана Кстовский райсуд по заявлению Росприроднадзора приостановил деятельность ООО ФПК «Ресурс-Сервис» и «Вектор» из-за нарушений требований охраны окружающей среды. Также экологические нарушения были выявлены и на бетонном заводе.

Расследование уголовного дела о предполагаемой коррупции началось в областном управлении СКР.

Затем материалы изъял в свое производство центральный аппарат Следственного комитета. Чем вызвано такое внимание руководства СКР к братьям Штокман и нижегородским событиям, неизвестно.

Собеседники «Ъ-Приволжье» предполагали некую «политическую подоплеку»: будучи на военной службе, Илья Штокман участвовал в качестве спикера в различных федеральных мероприятиях, в том числе и с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Зубарев