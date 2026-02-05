Производственная необходимость оказалась взяткой

В Перми вынесен приговор экс-директору АО «ГК „Пермский целлюлозно-бумажный комбинат“» Ирине Порошиной и бывшей сотруднице Росприроднадзора Лилии Корзун. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в передаче взятки в особо крупном размере и посредничестве в совершении этого преступления. По версии прокуратуры, госпожа Порошина передала не менее 21 млн руб. сотруднику Росприроднадзора за действия в интересах ООО «Прикамский картон». Им назначено восемь и семь лет колонии общего режима. Защита настаивает на их невиновности. По словам адвокатов, в ходе следствия не удалось установить ни кому передавалась предполагаемая взятка, ни место совершения преступления.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Ирина Порошина и Лилия Корзун, было возбуждено в 2024 году в СУ СКР по Пермскому краю. В марте того же года обе были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, а затем суд санкционировал их заключение под стражу. В окончательной редакции госпоже Порошиной было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а госпоже Корзун — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере). По версии следствия и гособвинения, будучи директором АО «ГК „Пермский целлюлозно-бумажный комбинат“», гос­пожа Порошина решила дать взятку неким сотрудникам Росприроднадзора. Денежные средства предназначались за решение вопроса с чиновниками по снижению суммы экологического вреда, который ведомство насчитало компании «Прикамский картон» (входит в группу ПЦБК, занимается производством гофрированной бумаги и картона, а также бумажной и картонной тары). Силовики полагают, что для реализации задуманного она привлекла Лилию Корзун, которая ранее работала в Росприроднадзоре.

После задержания и избрания меры пресечения суд по ходатайству СК наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму 78 млн руб. В частности, у обеих были арестованы деньги на расчетных счетах, а также квартиры; у госпожи Порошиной под арестом оказалась машина, а у второй обвиняемой несколько земельных участков. Отметим, что арест был наложен даже на несколько украшений госпожи Корзун.

По данным СКР, в ходе предварительного следствия проведено свыше 120 допросов свидетелей, 180 осмотров предметов и документов, более 30 обысков, а также 19 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 30 томов.

В период предварительного следствия и рассмотрения дела в суде женщины находились в СИЗО. В ходе процесса они настаивали, что никаких противоправных действий не совершали. По их мнению, сотрудниками правоохранительных органов не доказано даже само событие преступления. Кроме того, смысла давать взятку кому-либо из чиновников было бессмысленно, поскольку переговоры с Росприроднадзором о снижении суммы начисленного ущерба велись законно, в рабочем порядке. В ходе судебных прений представитель гособвинения Юрий Соболев назвал позицию следствия и прокуратуры доказанной. Ирину Порошину он предложил приговорить к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Лилию Корзун — к девяти. Также он настаивал, что обеим должен быть назначен штраф в четырехкратном размере от суммы предполагаемой взятки (по 81 млн руб.).

В итоге суд признал обеих подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях, но назначил более мягкое наказание: восемь и семь лет лишения свободы, снизив штраф каждой до 21 млн руб.

Защитник Ирины Порошиной адвокат Михаил Постаногов пояснил «Ъ-Прикамье», что с приговором он категорически не согласен. «Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе рассмотрения дела в суде не было установлено, кому предназначалась взятка, не установлено даже место и время предполагаемого преступления»,— возмущался защитник. По его мнению, версия силовиков основывается на показаниях одной свидетельницы, работавшей вместе с госпожой Порошиной. Но и ее показания, как полагает адвокат, строятся на предположениях.

В ПЦБК заявили, что считают Ирину Порошину и Лилию Корзун непричастными к инкриминируемым преступлениям. «В предъявленном обвинении отсутствуют сведения о личностях взяткополучателей, сведения о достижении договоренностей с должностными лицами Рос­природнадзора на передачу взятки за совершение действий в интересах ООО „Прикамский картон“. Таких доказательств не было получено и в судебном заседании»,— утверждается в сообщении компании. По мнению ПЦБК, при расследовании дела были допущены многочис­ленные процессуальные нарушения, а достаточная доказательная база для вынесения обвинительного приговора отсутствует. Защита осуж­денных намерена обжаловать его в апелляции.

Дмитрий Астахов