Прямые самолеты свяжут Петербург и Шымкент с начала лета

Аэропорт Пулково с 1 июня будет отправлять самолеты в казахстанский Шымкент. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что эти рейсы запускаются впервые.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авиакомпания SCAT Airlines будет выполнять полеты дважды в неделю. Борт будет покидать Северную столицу в 11:10 по понедельникам и в 17:40 — по пятницам.

Пока перевозчик обслуживает рейс Петербург — Астана. Запуск нового маршрута расширит возможности для путешествий и деловых поездок.

Татьяна Титаева