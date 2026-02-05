Прямые самолеты свяжут Петербург и Шымкент с начала лета
Аэропорт Пулково с 1 июня будет отправлять самолеты в казахстанский Шымкент. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что эти рейсы запускаются впервые.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Авиакомпания SCAT Airlines будет выполнять полеты дважды в неделю. Борт будет покидать Северную столицу в 11:10 по понедельникам и в 17:40 — по пятницам.
Пока перевозчик обслуживает рейс Петербург — Астана. Запуск нового маршрута расширит возможности для путешествий и деловых поездок.