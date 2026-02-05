Министр иностранных дел РФ встретился с губернатором Прикамья

5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу в Москве, сообщает пресс-служба краевого правительства. Стороны обсудили развитие внешнеэкономических связей Прикамья.

Как отметил господин Махонин, сегодня Пермский край ведет торговую деятельность со 124 странами мира и активно продвигает за рубежом продукцию, технологии и разработки местных компаний. Среди крупнейших партнеров по итогам трех кварталов 2025 года — Китай, Бразилия, Турция. По объему несырьевого неэнергетического экспорта зафиксирован прирост поставок в такие страны, как Малазия, Мексика, Бангладеш. Развивается сотрудничество со странами Центральной Азии, Персидского залива, Индией, Индонезией. Растут товарообороты с Республикой Беларусь, Узбекистаном. У зарубежных партнеров востребованы удобрения, продукция химической промышленности и машиностроения, оборудование для нефтегазовой отрасли. Также растет экспорт высокоточной металлургии, машиностроения и технологических решений.

«Большие возможности для сотрудничества видим в промышленной кооперации, в которой участвуют более 600 прикамских производителей — сотрудничаем с 53 отечественными и зарубежными холдингами. Многие пермские разработки успешно конкурируют на рынках, по своим характеристикам часто превосходят аналоги», — рассказал губернатор. Глава региона также анонсировал планы по проведению Международных общественно-политических слушаний и международного форума Дружбы народов в 2026 году.

Сергей Лавров подчеркнул, что организация таких событий станет качественным результатом плодотворного сотрудничества. «Опыт прошлого года показал, что Пермь и Пермский край готовы принимать международные мероприятия самого разного уровня», — отметил министр, добавив, что регион эффективно развивает внешнеэкономические и международные связи.

На площадке МИД России Дмитрий Махонин презентовал инвестиционный, экономический и туристический потенциал Пермского края. На экспозиции были продемонстрированы разработки и продукция предприятий региона в двигателестроении, робототехнике и других сферах. Часть выставки посвящена пермскому геологическому периоду, названному в честь Прикамья. Также были презентованы строящийся международный межвузовский кампус и новое здание Пермской художественной галереи.