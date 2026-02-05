В Ульяновске суд огласил приговор по резонансному делу об убийстве таксиста

В четверг Заволжский районный суд огласил приговор убийце таксиста, сообщила прокуратура Ульяновской области, отметив, что, учитывая важность и резонансность уголовного дела, гособвинителем в процессе выступил лично прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Дело получило широкий резонанс, поскольку, как отмечали в СУ СКР, в регионе прежде много лет не было нападений на таксистов.

Убийство было совершено утром 25 сентября. 44-летний пассажир Максим Рябинин, уже ранее отбывший наказание за убийство, сел в такси Hyundai Solaris в Заволжском районе Ульяновска. В ходе поездки, находясь в районе проспекта Академика Филатова, спровоцировал конфликт с водителем и затем нанес таксисту удары ножом в шею и грудь. После этого он переложил тело таксиста на заднее сиденье автомобиля, сам сел за руль, проехал до поворота на село Архангельское (5 км от проспекта Дружбы народов — границы Ульяновска), но не справился с управлением, автомобиль на повороте из-за большой скорости вылетел в кювет.

Произошедшее ДТП позволило поймать преступника. Первыми о случившемся в полицию сообщили проезжавшие мимо водители. Подозреваемый, как сообщают в СУ СКР, пытался ползти в сторону шашлычной, расположенной у поворота. Оттуда его и вывезла скорая помощь, доставившая преступника в тяжелом состоянии в медучреждение. Тело убитого таксиста в момент аварии выбросило из салона автомобиля и было обнаружено рядом с автомобилем прибывшими сотрудниками полиции и следственных органов.

Максиму Рябинину было предъявлено обвинение в убийстве 42-летнего водителя такси (ч.1 ст.105 УК РФ до 15 лет лишения свободы) и угоне его автомобиля (ч.1 ст.166 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Вину он признал, но объяснить причину убийства не смог. В суде пояснил, что в этот день он встретился со своим знакомым и «выпил с ним спиртное в большом количестве», «потом еще зашли в кафе, где добавили еще», после этого он решил куда-то поехать, куда точно, не помнит, как не помнит, из-за чего случился конфликт с водителем такси. Сначала пытался перерезать горло водителю, тот начал защищаться, после этого обвиняемый нанес несколько ударов ножом в область груди.

Как прозвучало в суде, обвиняемый Максим Рябинин уже был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В апреле 2002 года он был приговорен Ульяновским областным судом к 19 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью в составе группы из корыстных побуждений и покушении на другое убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ), а также за разбой и хищение важных документов. В 2020 году он был осужден за угон автомобиля. Ранее, в 1994 году он был осужден за кражу, в 1996 году — за разбой, в 2000-м году — снова за кражу.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Максима Рябинина к 13,5 года колонии особого режима. В возмещение морального и материального вреда судом определено с взыскать с Максима Рябинина 2 млн руб. в пользу родного брата погибшего таксиста. В прокуратуре Ульяновской области отметили, что после получения полного текста приговора документ будет изучен, после чего будет приниматься решение о направлении апелляционного представления.

Известный в Ульяновске таксист-блогер Влад Каталымов сказал «Ъ-Волга», что все водители такси понимают, что их работа в определенных случаях связана с опасностью, и на всякий случай возят с собой постоянно перцовый баллончик. Кроме того, по его словам, таксисты относятся настороженно к поездкам за город и, подъезжая по адресу заказа, сначала изучают лицо и поведение потенциального пассажира, и если есть сомнения, уезжают.

Сергей Титов, Ульяновск