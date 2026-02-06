В Черноземье 7 февраля ожидается морозная и снежная погода, до –10°C

В субботу, 7 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и снежная погода. Температура воздуха будет варьироваться от 0°C до –10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура в течение дня составит от 0°C до –4°C. Порывы ветра достигнут 8 м/с.

В Воронеже температура воздуха будет варьироваться от –2°C до –7°C. Порывы ветра усилятся до 9 м/с.

В Курске утром температура составит –7°C, днем повысится до –4°C, вечером сохранится на том же уровне, ночью понизится до –5°C. Ветер до 11 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –9°C, днем — –6°C, вечером повысится до –5°C и ночью не изменится. Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле утром температура составит –8°C, днем — –7°C, вечером сохранится на том же уровне, ночью вернется к –8°C. Ветер до 11 м/с.

В Тамбове утром температура составит –10°C, днем повысится до –6°C, вечером — до –5°C и ночью не изменится. Ветер с порывами до 7 м/с.

Сергей Калашников