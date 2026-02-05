Безработный из Мурино распылил перцовый баллончик в лицо водителю с ребенком

Полиция задержала 40-летнего безработного жителя Мурино на Кондратьевском проспекте, который 3 февраля в поселке Бугры распылил содержимое перцового баллончика в лицо оппоненту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам пострадавшего, он сделал замечание водителю Toyota Camry за неаккуратную парковку. Последний вышел из машины и подошел к обидчику, который в этот момент укладывал ребенку в автокресло. Следом в ход пошел баллончик, струя которого попала также в салон машины, где находился младенец.

Водитель и ребенок были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась. Что касается задержанного, то сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов