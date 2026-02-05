Гастроли Karlsson Haus, «Дон Кихот» и «Принц Гомбургский»

Наступил самый короткий месяц в году, завершающий зиму. Первые выходные февраля в Воронеже будут насыщены гастрольными постановками, яркими воронежскими спектаклями и читками, концертами с виртуозными исполнителями и необычными музейными действами. Подробнее о наиболее интересных событиях на грядущих выходных — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».



Спектакль «Твой Винни П.» петербургского театра Karlsson Haus

С 7 по 9 февраля на сцене Воронежского театра кукол впервые сыграет свои спектакли петербургский театр Karlsson Haus. Откроет гастрольную программу 7 февраля постановка главного режиссера Белорусского государственного театра кукол Евгения Корняга «Твой Винни П.» по мотивам произведений Алана Милна. 8 февраля пройдут три показа спектакля «Умная собачка Соня» по мотивам произведений Андрея Усачева. Режиссер постановки — Екатерина Ложкина-Белевич. Завершающим гастроли спектаклем станет созданная режиссером Натальей Слащевой и художником Виктором Клочко «Русалочка». Постановку по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена покажут 9 февраля. Спектакль является лауреатом премии «Театры Санкт-Петербурга — детям» в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Лучший актерский дуэт», «Песня-хит».

На сцене филармонии 6 и 7 февраля выступит обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени Петра Чайковского — виолончелист Александр Рамм. Под аккомпанемент Воронежского академического симфонического оркестра он исполнит фантастические вариации на тему рыцарского характера «Дон Кихот» Рихарда Штрауса. Во втором отделении прозвучит «Неоконченная» симфония Франца Шуберта. Дирижер — Игорь Вербицкий.

Оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка»

Воронежский театр оперы и балета приглашает 6 февраля на оперетту Имре Кальмана «Принцесса цирка». Зрителям представят сценическую версию этой завораживающей история любви аристократки и циркового артиста. В некоторых сценах на импровизированную арену выйдут профессиональные циркачи и дрессированные животные. Балет «Жизель» французского композитора Адольфа Адана покажут зрителям 7 и 8 февраля. В основу сюжета этого романтического балета легла легенда о виллисах — призраках невест, умерших до свадьбы от несчастной любви. По ночам они мстят мужчинам, заставляя их танцевать до смерти. Однако в этой истории любовь оказывается сильнее смерти. Вниманию детской публики 8 февраля представят балет-сказку Петра Чайковского «Дюймовочка». Постановка основана на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена.

В Никитинском театре 6 февраля можно будет увидеть лучший спектакль 2025 года. Таковым признала Ассоциация театральных критиков спектакль «Принц Гомбургский» воронежского Никитинского театра и режиссера Елизаветы Бондарь. Текст классической пьесы немецкого романтика Генриха фон Клейста переработал драматург Александр Плотников. Режиссер пытается нащупать в постановке границы и здравый смысл общественного договора, затрагивая темы непрочности мира, хрупкости человека, его отношений с собой и окружающими. 7 и 8 февраля зрителям представят еще один шедевр театра — спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка режиссера Юрия Муравицкого — трижды номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» — 2022.

Вербатим «Как дети»

На сцене Нового театра 6 февраля проведут социальный эксперимент Black BOX. Участники в кромешной тьме попытаюсь поговорить на темы, которые их особенно волнуют. 8 февраля зрители увидят вербатим «Как дети». Спектакль объединит восемь документальных историй из детства.

В «Драмкружке» 7 и 8 февраля пройдут читки пьес учеников «Школы драматургии». Всего за два дня прозвучат шесть пьес: «НЛО», «Арджуна», «Гейм», «Брионы», «Кудасов», «А я тебя нет» и «Счастливый миг».

Музыкальный спектакль, посвященный знаменитому русскому артисту, поэту, певцу Александру Вертинскому, на сцене Воронежского концертного зала представит Московский театр имени Булгакова. Постановку «Александр Вертинский: Желтое танго» покажут 8 февраля. В роли Вертинского выступит Сергей Федотов, лауреат Фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова.

Воронежский Дом актера

В воронежском Доме актера имени Кравцовой с 7 по 12 февраля пройдет фестиваль студенческих театров. 7 февраля зрители увидят современную постановку «Не покидай меня». Это баллада о юных защитницах Родины, которые в самом начале войны попали в разведгруппу. 8 февраля студенты Воронежского института искусств покажут спектакль «Отрочество» по повести Льва Толстого.

В Музее истории Воронежского края 6 февраля откроют выставку истории Российского флота «Два Петра». Экспозиция посвящена 330-летию воронежского кораблестроения. Главные герои выставки предстанут в виде знаменитой романовской игрушки, переосмысленной современными мастерами. Свои работы представят мастера-керамисты Елена Смолеевская, Ольга Волокитина и Анастасия Короленко. С помощью свистулек, фигурок и сюжетной композиции художницы поведают истории о двух Петрах. Выставку дополнят подлинные артефакты эпохи Петра I из фондов музея, найденные при раскопках петровского цейхгауза.

Воронежский областной краеведческий музей

Краеведческий гастроужин состоится в Воронежском краеведческом музее 7 февраля. Каждую эпоху для посетителей раскроют с помощью трех элементов: музейного артефакта, истории и авторского блюда от шеф-повара. Гостей ждет современное прочтение истории через локальные продукты, культурный контекст и вкусовые ассоциации воронежского края.

В феврале в рамках фестиваля документального кино «Единение» откроется киноклуб «Разворот». Зрители увидят бесплатные показы 25 документалок и смогут их обсудить. В креативном кластере «Станция» 7 февраля покажут фильм об уникальном мастере Алексее Груке, который восстанавливает старинные паровозы. «Паровозных дел мастер» — последняя работа сценариста, режиссера монтажа и композитора Дмитрия Разворотнева. Также 7 февраля ожидается кинопоказ картины «Еще один год» режиссера Анны Бутюговой и фильма «Про любовь» режиссера Лизы Единение. 8 февраля состоится просмотр короткометражек Антона Немова «Кода», Софии Паланиной «Сердце хирурга», Полины Терновской «Сестры», Никиты Жидкова «Реставрация».

Дворец Ольденбургских

Во Дворец Ольденбургских 7 и 8 февраля приглашают на концерт «А зима будет большая…». Вокальный дуэт «Зеркало» под фортепианный аккомпанемент исполнит различные композиции о праздничном времени года. В Доме с ризалитами прозвучат романсы, легкая оперная классика и популярные песни.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 8 февраля пройдет мастер-класс «Наброски животных». Используя снимки зверей, участники попробуют передать их характер, настроение и движение на бумаге, превращая сцены из жизни животных в интересные иллюстрации.

В музее имени Крамского можно будет посмотреть недавно открывшуюся выставку художников семьи Андрияки «Преемственность поколений». Экспозиция объединит пейзажи, цветочные натюрморты и душевные портреты.

В Доме архитектора до 8 февраля продлится выставка «Среди нас».

А в выставочном зале на Пушкинской, 7, можно будет увидеть до 6 февраля юбилейную экспозицию художника Алексея Загородных «Автопортрет».

Дарья Вербицкая