Жителя Подмосковья осудили за перевозку 40 кг гашиша в Калининградской области

В Калининградской области вынесли приговор жителю Московской области, обвиняемому в контрабанде свыше 40 кг гашиша. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле прошлого года фигурант нелегально перевез через границу партию наркотиков, спрятанную в бензобаке машины. Он планировал сбыть запрещенные веществ. Гашиш был изъят сотрудниками ПУ ФСБ России по Калининградской области.

Россиянина признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подсудимому дали реальный срок и конфисковали у него автомобиль в доход государства.

Татьяна Титаева