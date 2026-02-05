Два учебных корпуса Саратовского колледжа промышленных технологий ждет капремонт

В Саратовском колледже промышленных технологий и автомобильного сервиса капитально отремонтируют учебные корпуса. Обновление станет вторым этапом реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в СПО. В прошлом году в колледже привели в порядок мастерские зоны, кабинеты и закупили учебное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Романа Бусаргина.

В СКПТиАС отремонтируют два учебных корпуса в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"

Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

В учебном корпусе № 1 отремонтируют классы, коридоры и лестницы. Реконструкция ждет учебные мастерские, столовую, крышу и пространство молодежных инициатив. Во втором корпусе также заменят кровлю, отремонтируют фасад, несколько мастерских, спортивный зал, раздевалку и технические помещения. Все работы проведут на летних каникулах.

В СКПТиАС учатся 783 человека по 8 образовательным программам. Колледж активно сотрудничает с ведущими предприятиями региона для прохождения студентами практики и дальнейшего трудоустройства. В 2025 году, по словам господина Бусаргина, 180 выпускников из 200 нашли работу по специальности. Также глава региона поставил перед руководством образовательного учреждения задачу создать новые направления обучения соответственно запросу рынка труда.

Марина Окорокова