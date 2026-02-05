Владимир Якушев констатировал выполнение народной программы «Единой России»

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил о выполнении народной программы, с которой организация шла на парламентские выборы в 2021 году. Начинается формирование новой программы, сообщил партийный функционер на первом региональном форуме «Есть результат» в Челябинске.

Владимир Якушев, выступая на форуме, отметил, что народная программа претерпела «необходимые изменения» в связи «с серьезными испытаниями, требовавшими оперативных и взвешенных решений».

«Важно говорить об этом честно и предметно. Да, не все давалось легко, по отдельным направлениям приходилось искать нестандартные решения. Но в целом можно констатировать: народная программа выполнена»,— заявил Владимир Якушев в Челябинске.

По его словам, новая народная программа должна формироваться «в открытом диалоге с гражданами» и стать планом развития страны на следующую пятилетку.