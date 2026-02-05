В Красновишерске администрация требует деньги с концессионера после проблем с теплом

Администрация Красновишерского округа обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Теплосети». Как следует из карточки дела, сумма требований составляет 250 тыс. руб., другие подробности иска пока не указаны. Напомним, у ООО «Теплосети» с 2007 года находится в концессии имущество, обеспечивающее теплоснабжение города. В конце декабря прошлого года в ряде жилых домов Красновишерска была снижена подача тепла, при этом температура в городе опускалась до минус 40 градусов.

В январе текущего года прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием расторгнуть концессионное соглашение. По мнению надзорного органа, ООО «Теплосети» исполняет соглашение ненадлежащим образом и нарушает права граждан. Спор пока не рассмотрен. В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В ООО говорят, что у компании возникли финансовые проблемы после изменения нормативов потребления тепла для жителей Красновишерска. Это скорректировало инвестпрограмму «Теплосетей».