Екатеринбурженку арестовали по подозрению в мошенничестве за услуги психолога

Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под домашний арест до 2 апреля 35-летнюю Дарью Аксенову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, девушка представилась клиентке психологом и обманом выманила у нее 1,5 млн руб. По данным полиции, сумма ущерба может составлять до 8 млн руб.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, от действий задержанной пострадала 30-летняя местная жительница. По ее словам, год назад она познакомилась с женщиной, которая представлялась психологом и практиковала различные биоэнергетические методики, а также «помогала людям исправлять свою судьбу». Новая знакомая убедила клиентку в наличии у нее серьезных ментальных проблем, грозящих ухудшением здоровья и смертью. После этого женщина стала регулярно посещать платные консультации «психолога».

Для усиления давления мошенница предложила услуги двух своих «знакомых» — тибетского монаха и юриста, с которыми потерпевшая общалась только через социальные сети. Монах требовал крупные денежные суммы для проведения обрядов, угрожая проблемами со здоровьем у отца женщины, а юрист настоятельно советовал не прекращать консультации и платежи. Последующая проверка показала, что монах и юрист были фейковыми аккаунтами, которые вела сама подозреваемая.

Мошенница также уговорила клиентку взять несколько кредитов, а затем отправиться на заработки в другую страну. Там женщина устроилась певицей в караоке-бар и продолжала переводить доходы «психологу». «Из-за финансовых проблем и постоянного стресса у потерпевшей случился нервный срыв. В начале 2026 года она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию»,— сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Задержанная ранее не привлекалась к уголовной ответственности, не имела официальной работы, жила за счет доходов от «консультаций» и микрозаймов, а также вела блог в запрещенной в России социальной сети, где рекламировала свои услуги, добавили в полиции.

Полина Бабинцева